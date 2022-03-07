Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de zabıta ekipleri marketleri denetledi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Toroslar ilçesinde, zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı.
Toroslar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ayçiçeği yağı stoku yapılıp yapılmadığına yönelik marketlerde denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde, deposunda stokladığı 5 litrelik ayçiçeği yağlarını reyonlara koymadığı tespit edilen bir zincir market hakkında tutanak tutuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.
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