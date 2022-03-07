Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da tarihi Hazreti İsa heykeli ile sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen Hazreti İsa heykeli ile sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artvin'den gelen 2 şüphelinin tarihi eser kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu ekipler şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen Hazreti İsa heykeli ile sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tarihi eserler incelenmek üzere Elazığ Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Elazığ Tarihi Eser
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