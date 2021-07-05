İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirdikleri iddia edilen şüphelilerin ikametine operasyon düzenlendi.

İkamet ve çevresindeki ormanlık alandaki aramada 2 kilo 185 gram esrar ile 784 kök Hint keneviri ve av tüfeği ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.