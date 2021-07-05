Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de 2 kilo 185 gram esrar ile 784 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirdikleri iddia edilen şüphelilerin ikametine operasyon düzenlendi.
İkamet ve çevresindeki ormanlık alandaki aramada 2 kilo 185 gram esrar ile 784 kök Hint keneviri ve av tüfeği ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Jandarma Genel Komutanlığı Mersin
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