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Güncel
AA 17.10.2024 11:25

Mersin'deki Anemurium Antik Kenti'nde sporcuya ait yazıt bulundu

Mersin'de, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve bir sporcu adına hazırlanmış yazıt bulundu.

Mersin'deki Anemurium Antik Kenti'nde sporcuya ait yazıt bulundu

Anamur ilçesindeki antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tekocak başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen arkeolojik kazıların 7'nci dönemi, Geleceğe Miras Projesi kapsamında devam ediyor.

Koruma ve restorasyon işlemlerinin de yapıldığı antik kentte, "liman hamamı" olarak adlandırılan bölgedeki kazılarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yazıt bulundu.

Ekip tarafından topraktan çıkarılan yazıttaki incelemeler sürüyor.

Çalışmaları inceleyen Vali Ali Hamza Pehlivan ve Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, kazı başkanı Tekocak'tan bilgi aldı.

"Yazıt ören yerimizin ilgi odağı olmasına katkı sağlayacaktır"

Vali Pehlivan, gazetecilere, tarihi alanlardaki kazıların devam ettiğini söyledi.

Arkeolojik çalışmaların önemli olduğunu belirten Pehlivan, "Yine heyecan uyandıran bir eserin toprağın altından çıkarılışına tanıklık ediyoruz. Yazıt bizlere sporun buluşturucu, birleştirici yanını ve aynı zamanda 2 bin yıl önce sportif organizasyonların yapıldığını gösteriyor." dedi.

Tarihi yapının ören yeri olarak açıldığında ziyaretçi çekeceğini vurgulayan Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bu ve buna benzer eserlerin ortaya çıkartılması ören yerimizin ilgi odağı olmasına katkı sağlayacaktır. Kentte, sayısız kültürel mirasımız var, bunlardan 4'ü UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. Biz 3 tarihi yerimizi daha listeye eklemek için bilimsel çalışmalarımızı başlattık. Bunlardan birisi de Anemurium Antik Kenti olup, bununla ilgili dosya da hazırlanıyor. Çıkartılan bu yazıt ve eserler tarihi yapının listeye girmesine katkı sağlayacaktır."

"Yazıt bizi heyecanlandırdı"

Kazı başkanı Prof. Dr. Tekocak da liman hamamı bölgesindeki kazılarda bu yıl önemli bulgulara ulaştıklarını anlattı.

Ortaya çıkarılan yazıtın, 120 santimetre yüksekliğinde ve 50 santimetre genişliğinde olduğunu dile getiren Tekocak, "Yazıt bizi heyecanlandırdı. Sporculara ait yazıtların başka kentlerde bulunduğunu biliyoruz ama bir sunak ya da heykel kaidesi diyebileceğimiz arkeolojik materyalin üzerinde 13 satırdan oluşan sağlam bir yazıtı ilk defa buluyoruz." ifadesini kullandı.

Anemurium'un liman şehri olması dışında aynı zamanda sporcu yetiştiren bir yer olduğuna dikkati çeken Tekocak, şunları kaydetti:

"Yazıtın üzerinde yarışmayı düzenleyen kişi, ödülü alan kişi ve yarışmanın hangi kategoride düzenlendiği yazıyor. Milattan sonra 2'nci yüzyılda Anemurium Antik Kenti'nde yaşamış Flavianus adında bir vatandaş kendi adına her 5 yılda bir yarışma düzenliyor. Yazıttan 2'nci defa düzenlenen güreş müsabakasında Kaikilianos adlı bir sporcunun yetişkin kategorisinde şampiyon olduğunu, Flavianus'un da ona ödül verdiğini öğreniyoruz. Sporcuya ödül dışında onurlandırma heykeli ve yazıtı hazırlanmış. Bu yazıtın üzerinde büyük olasılıkla sporcunun heykeli olmalıydı. Yazıtın antik çağda sosyal ve kültürel hayatın etkin noktalarından olan hamam da yer alması sporcunun çok önemli biri olduğunu gösteriyor."

Tekocak, geçen yıl aynı bölgede kadın heykeli bulduklarını da hatırlattı.

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Mersin Antik Kent Roma Dönemi
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