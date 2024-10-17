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Güncel
AA 17.10.2024 09:56

Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Huzur Toplantısı'nda vatandaşlarla buluştu

Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Huzur Toplantısı'nda vatandaşlarla buluştu

Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Huzur Toplantısı'nda vatandaşlarla buluştu

Mahalledeki bir kahvehanede vatandaşlarla görüşen Karaburun, talep ve önerileri dinledi.

Kentte huzur ve güven için çalışmalara yoğun olarak devam ettiklerini belirten Karaburun, "Sosyal medyadaki asılsız iddialara inanmayın. Yabancı uyruklu şahısların yakalanması noktasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın. Okulların çevrelerinde güvenliği artırmak için okul polisi uygulaması başlattık. Okullarla ilgili her gün bilgi alıyorum ve ekiplerimiz giriş çıkışlarda çevrede kimlik sorgulaması yapıyor. Okullar kapanana kadar sivil ve resmi polisi oradan çekmeyeceğiz. Çocuklarımızı kimsenin rahatsız etmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Gündüz, şube müdürleri, Yeniimaret Mahallesi Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş ve mahalle sakinleri katıldı.

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Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi
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