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Güncel
İHA 17.10.2024 10:13

Denizli’de hemzemin geçitte ki kazada 5 kişi yaralandı

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde yolcu treni hemzemin geçitten kontrolsüz geçmeye çalışan işçi servisine çarptı. Meydana gelen kazada 1’i ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Denizli’de hemzemin geçitte ki kazada 5 kişi yaralandı

Kaza, Bozkurt ilçesi Başçeşme Mahallesinde Pazartesi akşam saatlerinde meydana geldi.

Eskişehir-Denizli seferini yapan yolcu treni hemzemin geçitten kontrolsüz geçmeye çalışan işçi servisine çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde ağır yaralı olarak sıkışan 23 yaşındaki işçi Emrah Ö.’ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri 4 yaralı işçiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki genç işçinin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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