Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, üniversiteye hazırlanan öğrenciler ve öğretmenleri, Tarsus ilçesinin yüksek kesimlerindeki Karboğazı'na götürüldü.

Öğrenciler etkinlikte öğretmenleriyle kartopu oynayarak eğlendi.