Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde hafif şekilde kar başladı. Güzergahta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Trafik ekipleri ise sürücüleri kar ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.