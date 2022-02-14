Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de park halindeki otomobilin motor kısmı yandı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde hastane bahçesinde park halindeyken alev alan otomobilin motor kısmı kullanılamaz hale geldi.
Kaynaşlı Devlet Hastanesinin bahçesinde park halindeki Aykut K'ye ait otomobilin motor bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Aracın arka tarafına sıçramadan söndürülen yangında, motor kısmı tamamen yandı.
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