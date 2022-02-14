Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 2 otomobillin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri yaya 4 kişi yaralandı.
Darıca'dan Gebze istikametine seyreden Serdar K. idaresindeki 41 ABV 746 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi Köprülü kavşağında Ferhat K'nin kullandığı 41 SK 084 plakalı otomobille çarpıştı.
Bu sırada yolda yürüyen Medine A, savrulan 41 ABV 746 plakalı otomobilin altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin yardımıyla çıkarılan yaralı Medine A. ile sürücüler ve araçtaki Ayaz K, ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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