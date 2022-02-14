Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İncivez Mahallesi'ndeki bir market işletmecisine alışveriş karşılığında 100 liralık sahte banknot verdikleri iddiasıyla dün gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.S. ve B.K. tutuklandı, Ö.C. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
İstanbul'dan kiralık araçla kente geldikleri tespit edilen 3 şüphelinin üzerinde 100 liralık 40 sahte banknot ele geçirilmişti.
Etiketler: Zonguldak Sahte Para
Sıradaki Haber
Şubat ayı kira artış oranı ne kadar? Şubat 2022 kira artış oranı…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz