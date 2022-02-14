İlçenin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün kuzey batısında yer alan Küçük Göl, son yıllarda kurak geçen mevsimler ve yeraltı sularının azalmasıyla tamamen kurumuştu.

Göl, son dönemde yaşanan yoğun kar yağışı sayesinde yeniden su tutmaya başladı.

Yüzlerce kuşa ev sahipliği yapan Küçük Göl, kapalı ve sığ bir göl olma özelliğini taşıyor.

Afrika'ya göç eden kuşların göç yolları üzerinde bulunan ve kuş gözlemcileri için önemli bir gözlem noktası olan Küçük Göl'ün bugünlerdeki doluluk oranının yüzde 30'lara ulaştığı tahmin ediliyor.