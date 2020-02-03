Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
[Fotoğraf: AA]
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, bir şüphelinin Adana'dan sentetik uyuşturucu getirerek ilçede satış yapacağı bilgisine ulaştı.
Teknik takibe alınan şüpheli Tömük Mahallesi'nde yakalandı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 142 sentetik hap, 5 gram esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Etiketler: MersinSon Güncelleme: 3 Şubat 2020 Pazartesi 12:21
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