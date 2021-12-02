Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 04:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mut ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 33 U 2924 plakalı minibüs ile 33 VDJ 73 plakalı hafif ticari araç, Gedik Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Mersin
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