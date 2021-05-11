Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faizle para vererek tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takiple, zanlılar Mehmet Ş. ve Necati Ş'nin adresleri belirlendi.
Zanlılar, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda çek, senet ve devir sözleşmeleri ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ş. ve Necati Ş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Etiketler: Kaçakçılık Emniyet Genel Müdürlüğü
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