Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 58 ACG 501 plakalı minibüs, Akarsu-Kelahmet Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak şarampole devrildi.
Kazada minibüste bulunan 7 tarım işçisi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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