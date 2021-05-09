Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilerin bulunduğu 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.T, N.T, K.K, R.F, M.D, R.B, H.U, K.K.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 3 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 31 av tüfeği kartuşu, 4 kurusıkı tabanca, 45 kurusıkı tabanca fişeği, 60 tabanca fişeği, 2 sustalı bıçak, 2 muşta, 20 şişe kaçak alkol, 2 metal arama dedektörü ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.