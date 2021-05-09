Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Finike ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı.
Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilerin bulunduğu 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda M.T, N.T, K.K, R.F, M.D, R.B, H.U, K.K.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 3 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 31 av tüfeği kartuşu, 4 kurusıkı tabanca, 45 kurusıkı tabanca fişeği, 60 tabanca fişeği, 2 sustalı bıçak, 2 muşta, 20 şişe kaçak alkol, 2 metal arama dedektörü ve 8 cep telefonu ele geçirildi.
Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Etiketler: Kaçakçılık
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