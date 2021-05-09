Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da gerçekleştirilen üç uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, 2 reçeteye tabi hap, 35 gram toz esrar, 200 kök kenevir ile tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.
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