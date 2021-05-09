Yusufeli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü koordinesinde "Ramazan paylaşmaktır, paylaşmak ibadet" anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikte, ilçe merkezi ve mahallelerinde yaşayan vatandaşlara içerisinde pide, hurma, kolonya ve farklı yiyeceklerin yer aldığı hediye paketi dağıtıldı.

Hediye paketlerin dağıtımına katılan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, belediye olarak geleneksel hale getirdikleri bu etkinliği, tüm dünyayı tehdit altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki yıldır istedikleri gibi gerçekleştiremediklerini belirtti.

Aytekin, şunları kaydetti:

"Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüz koordinesinde personelimiz, kadın ve gençlik meclisi üyesi arkadaşlarımızla birlikte ilçe merkezimiz ve mahallelerimize iftarlık hediye paketlerimizi ve selamımızı ulaştırdık. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin yaklaşan Ramazan Bayramını tebrik ediyor, bir an önce Kovid-19 salgınının sona ermesi ve özlediğimiz kalabalık güzel günlere ulaşmamızı temenni ediyorum."