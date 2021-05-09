Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin radyatörüne giren yılanı itfaiye çıkardı
[Fotoğraf: AA]
Konya’nın Ereğli ilçesinde, otomobilin radyatör kısmına giren 2 metrelik yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.
Ereğli ilçesi Melicek Mahallesi’nde otomobilin ön kısmından yılanın kuyruğunun sarktığını gören Ramazan Kılıç, itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekipleri otomobilin radyatör bölümüne giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, uzun uğraşlar sonucu çıkardı.
Yılan Şehir merkezinden uzak bir bölgede, itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.
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