Manisa'nın Akhisar ilçesinin Seyit Ahmet mahallesi mevkiinde bulunan Gürdük çayında mahsur kalan iki at merkez itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahipsiz olarak bulunan ve derede iki taraftan bağlanan atları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerini aradı.

Ekipler, çayda mahsur kalan atları yukarı çekerek kurtardı.

Atların sağlık durumu iyi.