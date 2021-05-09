Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 16:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çayda mahsur kalan atlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Akhisar ilçesinde Gürdük çayında mahsur kalan iki at merkez itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinin Seyit Ahmet mahallesi mevkiinde bulunan Gürdük çayında mahsur kalan iki at merkez itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahipsiz olarak bulunan ve derede iki taraftan bağlanan atları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerini aradı.
Ekipler, çayda mahsur kalan atları yukarı çekerek kurtardı.
Atların sağlık durumu iyi.
Etiketler: İtfaiye
Son Haberler
- 17:34
- 17:41
- 17:38
- 17:26
- 17:16
Sıradaki Haber
Yusufeli Belediyesinden ilçe sakinlerine iftarlık hediye paketi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz