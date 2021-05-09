Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de Anneler Günü'nde oğlu tarafından tüfekle vurulan anne hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de Anneler Günü'nde tartıştığı oğlu tarafından ruhsatsız tüfekle vurulan anne yaşamını yitirdi.
Niğde'de alınan bilgiye göre, merkez Kiledere beldesinde bir evde kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evde E.D'yi (32) ölü buldu.
İncelemede A.D'nin (17) tartıştığı annesini evdeki ruhsatsız tüfekle öldürdüğü belirlendi.
Gözaltına alınan A.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Anne E.D'nin cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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