Niğde'de alınan bilgiye göre, merkez Kiledere beldesinde bir evde kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evde E.D'yi (32) ölü buldu.

İncelemede A.D'nin (17) tartıştığı annesini evdeki ruhsatsız tüfekle öldürdüğü belirlendi.

Gözaltına alınan A.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Anne E.D'nin cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.