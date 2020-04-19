Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de sokağa çıkamayan vatandaşlar evlerinin balkonlarında müzik eşliğinde eğlendi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar balkonlarına çıkıp müzik eşliğinde oyun oynadı.
Toroslar ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı yakınında bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, evlerinde açtıkları müzikle eğlendi.
Oturdukları dairelerin balkonuna çıkan bazı vatandaşlar "çifte telli" oynayıp göbek atarken, bazıları da oynayanlara alkışlarla tempo tuttu.
Sokağa çıkama kısıtlamasını keyifli anlara çeviren vatandaşlar hoşça vakit geçirdi.
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