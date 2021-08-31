Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü iş birliğinde, özel gereksinimli bireylerin katılımıyla Silifke ilçesindeki Yapraklı Koy'da dalış etkinliği düzenlendi.

Eğitmenlerin bilgiler verdiği katılımcılar, su altına dalış yaptı. Özel gereksinimliler, dalış sırasında Türk bayrağı açıp 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Denizin yüzeyinde de bayrak açan katılımcılar, etkinliğin ardından tekne turuna katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen katılımcılardan Alper Özkül, 30 Ağustos'u kutladıklarını ve su altı dünyasını çok beğendiğini belirterek, "Güzel bir dalış oldu. Hava harika. Deniz çok güzel. Deniz altı zaten bambaşka bir dünya. Su altı doğası engellilerin de görmesi gereken bir yer çünkü engelliler suyun içerisinde özgürce hareket edebiliyor." ifadesini kullandı.

Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü Başkanı Mehmet Arslan da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı su altında 30 metrekarelik bayrakla kutlamanın anlamlı olduğunu kaydetti.