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Mersin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Mut ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mersin'in Mut ilçesinde alınan bilgiye göre, Abdurrahman C. idaresindeki 33 UN 475 plakalı otomobil, Karaman yolu Barabanlı Kavşağı'nda Ramazan Ö'nün kullandığı 33 UR 492 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan Ayşe C, Hatice T, Emine Ç. ve Ali İsa Ö. yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşe C'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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