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Mersin'de "Nar Çiceği Projesi"17 Aralık 2019 Salı 15:33 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 15:34
Mersin'in Gülnar ilçesinde "Nar Çiceği Projesi" kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşlara bakım hizmeti veriliyor.
[Fotoğraf: AA]
Mersin, Gülnar ilçesinde "Nar Çiceği Projesi" başlatıldı.
Gülnar Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında ekipler, 237 aileye ulaştı.
Proje kapsamında, yaşlı ve engelli vatandaşların kişisel bakımlarının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı da yapıldı.
Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, bu tür hizmetlerin devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: AA