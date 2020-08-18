İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesi Çaltıbozkır Mahallesi'ndeki bir tarlada uyuşturucu yetiştirildiği istihbaratını alan ekipler, operasyon düzenledi.

Çalışmada, 13 kilo 100 gram kubar esrar ile 598 kök Hint keneviri bulundu.

Gözaltına alınan tarla sahibi, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.