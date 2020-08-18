Giresun Otogarı'nda bir araya gelen AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri, Gemilerçekeği Mahallesi'ne intikal tatbikatı gerçekleştirdi.

AFAD İl Müdürü Halil Topatan, burada gazetecilere, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu söyledi.

Giresun'un da topraklarının yüzde 60'ının, deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerden oluştuğunu belirten Topatan, "Bu açıdan Giresun'da depremin, topluma anlatılması ve bu bilincin kazanılması gerekiyor." dedi.