Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de maske takmayan 2 bin 358 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, 22 Haziran'dan itibaren yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde maske takmadıkları gerekçesiyle 2 bin 358 kişiye 2 milyon 122 bin 200 lira ceza uygulandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran'dan itibaren toplu taşıma araçlarında ve ticari araçlarda yapılan denetimlerde maske takmadıkları tespit edilen 1311 kişiye 1 milyon 179 bin 900 lira ceza kesildi.
Ekipler, meskenler haricindeki alanlarda getirilen maske takma zorunluluğu kapsamında da 11 Eylül'den itibaren gerçekleştirilen denetimlerde, 1047 kişiye 942 bin 300 lira ceza verdi.
Son Haberler
- 15:05
- 14:48
- 14:51
- 14:42
- 14:46
Sıradaki Haber
Uşak'ta Afgan kadın, küçük yaştaki kızıyla evlenmek isteyen genç tarafından öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz