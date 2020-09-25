Uşak'ta alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu M.F.K (23), bir süre önce evlenmek istediği ancak olumsuz yanıt aldığı aynı ülke vatandaşı Z.K'nın (16) Ünalan Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki evine gitti.

Burada genç kızın annesi Mahsume Kanbere (38) ile tartışan M.F.K, kadını bıçakla yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kanbere, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.