Kentte öğle saatlerinde yağış sırasında Koru Mahallesi açıklarında denizde oluşan hortum, herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

İlçenin farklı noktalarından görülen hortumu izleyen vatandaşlar ve tatilciler, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.