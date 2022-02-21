Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri ilçede bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Ekipler, 8 şüpheliye "kumar oynamak suçu"ndan 14 bin 552 lira ceza uyguladı, iş yeri sahibi de gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.