Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kar nedeniyle mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Mersin'de, Erdemli-Ayrancı kara yolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 araçtaki 5 kişi kurtarıldı.
Dün gece belediyeyi arayan bir aile, kar yağışının etkili olduğu Erdemli-Ayrancı kara yolunda kaldıklarını, çağırdıkları çekicinin de mahsur kaldığını belirtti.
İhbar üzerine harekete geçen Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Toros Mahallesi Abant Çeşmesi mevkisindeki araçlara ulaşmak için yolu açtı.
Ekiplerin yolu açmasının ardından iki araçtaki 5 kişi kurtarıldı.
Etiketler: Mersin
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