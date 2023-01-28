Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Burdur'da refüje devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İsmail C. idaresindeki hafif ticari araç, merkeze bağlı Büğdüz köyü yolunda katı atık bertaraf tesisi yakınında refüje devrilerek sürüklendi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan İsmail C., Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülürken ambulanstaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Burdur
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