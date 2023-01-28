İlçedeki doğal gaz çalışmasının yaklaşık bir yılda tamamlanması öngörülüyor.

Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve başladığından bu yana ilçede çok sayıda yatırım yapıldığını belirtti.

İnşaatı devam eden çok sayıda projelerinin olduğunu aktaran Lale, bunların bir kısmının ilçe otogarı, canlı hayvan borsası, ilçe aydınlatması, atık su arıtma tesisi, hastane, millet bahçesi, havuz ve halı saha olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ilçelerine çok güzel hizmetler yapıldığını dile getiren Lale, bu hizmetlerden en önemlisinin doğal gaz olduğunu söyledi.

İlçelerinde doğal gaza ihtiyaç duyulduğunu belirten Lale, durumdan haberdar ettikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla doğal gaz sorunlarının hızlı şekilde çözüldüğünü anlattı.

Lale, doğal gaz ana hat çalışmalarının devam ettiği ilçede vatandaşların bir an önce bu hizmetten faydalanması için taşımalı şeklide hizmet sunduklarını aktardı.

Lale, şöyle konuştu:

Doğal gaz projesi başladığında biraz uzun süreceği söylendi. Halkımız kışı soğukta geçirmesin diye ilçemize hızlı bir şekilde taşımalı doğal gaz verdik. İnşallah kısa sürede doğal gazı tamamıyla ana borudan da çekeceğiz. İlçenin tamamıyla doğal gaza kavuşması için firmamız çalışıyor. İlçe halkı doğal gazın kısa sürede geleceğini hayal dahi etmiyordu. Ama doğal gaz ilçemize geldikten sonra milletimiz, Cumhurbaşkanımıza, ekibine ve bize çok teşekkür etti.

Merkez Çarşı Mahallesi'ndeki evine doğal gaz verilen Kübra Yılmaz da doğal gaz kullanmadan önce evlerini yeterince ısıtamadıklarını söyledi.

Doğal gaza kavuşmalarında emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "Şu an evimiz sıcacık" dedi.

Mensure Uçak ise doğal gazın ilçeye gelmesinden çok memnun olduklarını belirterek, "Biz bugünleri göreceğimize hiç inanmıyorduk. Rabbim, herkese nasip etsin, yardımcı olanlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.