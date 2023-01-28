Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fırtınada başına tabela düşen bir kişi yaralandı
Isparta'da etkili olan fırtına nedeniyle düşen tabela bir kişinin yaralanmasına neden oldu.
Kentte sabah saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Fırtına nedeniyle Belediye İş Hanı'nda bulunan reklam tabelası bir vatandaşın üzerine düştü.
Başından yaralanan vatandaş olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Isparta
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