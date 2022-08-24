Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
[Fotograf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı.
Cavit Bağ yönetimindeki motosiklet ile Veli T. idaresindeki kamyonet, Erdemli-Ayrancı kara yolu Kargagediği mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, iki çocuk babası Bağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan Veli T. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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