Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotograf: AA]
Eskişehir'in İnönü ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü.
Yukarı Kuzfındık Mahallesi yakınlarındaki karaçam ormanına düşen yıldırım, önce kuru otları tutuşturdu, ardından da orman yangınına neden oldu. Yangına 2 ilk müdahale aracı ve 3 arazöz ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Yangın, Yukarı Kuzfındık Mahallesi'nden gelen gönüllülerin de desteğiyle kısa sürede büyümeden söndürüldü.
Büyükşehir ve İnönü belediyelerine ait 2 itfaiye aracının da arazözlere su taşıdığı yangında, 5 dekarlık bir alan zarar gördü.
Soğutma işlemi yapan ekip, yağmurun başlamasıyla bölgeden ayrıldı.
Etiketler: Orman Yangını
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