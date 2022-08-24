Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı
[Fotograf: AA]
Kars'ın Selim ilçesinde saman yüklü traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kars-Erzurum kara yolunda Eren Özkesemen idaresindeki ot yüklü traktör, Selim ilçesine bağlı Oluklu Köyü Kavşağı'nda devrildi.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, yoldan geçen iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sürücü, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kars
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