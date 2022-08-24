Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütü PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdiğini tespit ettikleri 3 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlıların bulundukları adreste yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.