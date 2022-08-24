Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te terör örgütü operasyonunda 3 zanlı yakalandı
[Fotograf: AA]
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, terör örgütü PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdiğini tespit ettikleri 3 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
Zanlıların bulundukları adreste yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
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