Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 03:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kamyonetin çarptığı lise öğrencisi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf. AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde, kamyonetin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.
A.Y. yönetimindeki 33 VNZ 60 plakalı kamyonet, Mersin-Antalya karayolunda yaya geçidinden geçmek isteyen Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Nefise Buruk'a çarptı.
Kazada yola savrulan Buruk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Polis, sürücü A.Y'yi polis merkezine götürdü.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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