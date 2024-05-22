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Güncel
DHA 22.05.2024 11:48

Mersin'de kaçak makaron operasyonu: 3 gözaltı

Mersin’de sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin'de kaçak makaron operasyonu: 3 gözaltı
[Fotograf: DHA]

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; sigara kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Gülnar ve Akdeniz ilçelerinde R.G., V.G. ile A.G.’nin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit eden Jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak ve kaçak sigaralara el koymak amacıyla iki ayrı operasyon düzenledi.

3 kişi gözaltına alındı

Operasyonlarda R.G., V.G. ve A.G., gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 7695 adet dolu makaron, 20 bin 600 adet boş makaron ile 14 kilogram kıyılmış tütüne el koydu.

Yakalanan şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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