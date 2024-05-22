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Güncel
AA 22.05.2024 11:28

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

M.S.K. idaresindeki hafif ticari araç, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeTurgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 26 yaşındaki Yusuf Demirci'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Sürücü gözaltına alındı

Ağır yaralı olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demirci kurtarılamadı.

Polis ekiplerince sürücü gözaltına alındı.

Öte yandan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlanan taziye mesajında, "Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Yusuf Demirci, trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve üniversitesi camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​

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