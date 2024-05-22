Bayburt Kalesi öğrencilerin uçurtmalarıyla renklendi

Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi unvanına sahip tarihi Bayburt Kalesi'nde Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte uçurtmalarını uçuran 60 öğrenci keyifli bir gün geçirdi.

İl Kültür Turizm ve Müze Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, tarihi kalede öğrenciler uçurtma uçurdular. İlk önce arkeolojik kazı çalışması yapan öğrenciler, farklı bir deneyime imza atarken, kaleyi gezerek tanıyan öğrenciler kültür mirası olan kaleyi yakından inceleyebilme imkanı buldular.

Tarihi kalede ilk defa uçurtma uçurma deneyimi yaşayacağını ve çok heyecanlı olduğunu söyleyen öğrenci Nil Ecrin Eraslan, "Tarihi kalede ilk defa uçurtma uçuracağım. Hem çok heyecanlıyım, hem de çok mutluyum" dedi.

"Hem eğlendik, hem de yeni bilgiler öğrendik"

Güzel bir etkinlikle unutulmaz bir gün yaşadığını söyleyen öğrenci Nisa Selin Pekmezci ise, "Bayburt'un Çinimaçin Kalesi'nde uçurtma uçurtmak hem çok güzeldi, hem de çok zevkliydi. Hem eğlendik, hem de yeni bilgiler öğrendik. Bize uçurtma uçurmanın inceliklerini öğretenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdiğini anlatan Yusuf Berkay ise, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Tarihi kalemizde uçurtma uçurduk, arkadaşlarımızla birlikte oyunlar oynadık. Eğlendik, çok mutlu olduk. Bize bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ederim" sözlerini kullandı.

Kültür varlıklarını tanıtmak amacıyla 60 öğrenciyi uçurtma şenliğinde bir araya getirdiklerini kaydeden Müze Müdürlüğü'nde görevli Sanat Tarihçisi Demet Eryılmaz, "18 Mayıs Müzeler Günü kapsamında çocuklarımıza kültür varlıklarını sevdirmek, tanıtmak için Bayburt Kalesi'nde kazı çalışması ve uçurtma şenliği düzenledik. Bugün burada 60 çocuğumuza kazı deneyimi yaşattık. Uçurtma şenliğiyle de kalede onlara unutulmaz bir gün yaşatmaya çalıştık" şeklinde konuştu.