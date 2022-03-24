Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 02:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Jandarma ekipleri, ilçede kablo hırsızlığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 3 farklı kablo hırsızlığına karıştıkları belirlenen M.E. ve S.Y. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, S.Y. adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: Mersin Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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