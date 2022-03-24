Karaman'da hizmet veren Dursun Fakih Huzurevi ve Ahmet Mete Huzurevi'ne ziyarette bulunan Kalaycı, huzurevi sakinleriyle ilgilendi, bir süre sohbet etti.

Kalaycı, huzurevi sakinlerinin 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasını kutladı.