Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 02:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf:AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Muhammet Salih yönetimindeki 50 BA 884 plakalı otomobil, TEM otoyolunda Seyit Oğuz'un kullandığı 33 ADT 615 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücülerin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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