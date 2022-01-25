Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 01:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te kara saplanan cip, iş makinesiyle kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yoldan çıkarak kara saplanan cip, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
İlçeye bağlı Karadede köyündeki hayvanlarına bakmak için Günyurdu kara yolunda seyreden Özbekistan uyruklu Babur Hasan idaresindeki yabancı plakalı cip, bölgede etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı.
Bölgede grup ve köy yollarını açma çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, kara saplanan aracı iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı.
Sürücü Hasan, AA muhabirine, ekiplerin kısa sürede araçlarını bulunduğu yerden çıkardığını söyledi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük yaşadıklarını kaydeden Hasan, "Ekiplere çok teşekkür ediyoruz. Karadede köyünde hayvancılık yapıyoruz. İşçilerimizin yanına gidiyoruz. Ekiplere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Etiketler: Bilecik Ulaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kar Yağışı
Son Haberler
- 02:04
- 01:46
- 01:34
- 01:29
- 01:01
Sıradaki Haber
Türkiye İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası, Afyonkarahisar'da başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz