Milli takım sporcularının seçileceği ve aynı zamanda olimpiyata katılacak sporcuların belirleneceği organizasyon, 28 Ocak'a kadar sürecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, yaptığı yazılı açıklamada, şampiyonada mücadele eden tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.