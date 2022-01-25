Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 01:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası, Afyonkarahisar'da başladı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Kadınlar ve Erkekler İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası, Afyonkarahisar'da başladı.
Milli takım sporcularının seçileceği ve aynı zamanda olimpiyata katılacak sporcuların belirleneceği organizasyon, 28 Ocak'a kadar sürecek.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, yaptığı yazılı açıklamada, şampiyonada mücadele eden tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.
Etiketler: Afyonkarahisar
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