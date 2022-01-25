Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 01:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın İncirliova ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süredir uyuşturucu ticareti iddiasıyla takibe aldıkları K.K’yi Gerenkova Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Narkotik köpeği "Gece"nin de kullanıldığı aramalarda evin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 115 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen K.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu Narkotik
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